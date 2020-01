Une signature au Miami Heat

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Il y a quelques jours le Heat de Miami a transformé le two-way contrat de Chris Silva en contrat normal, ce qui a libéré un two-way contract. Les Floridiens avaient jusqu’à hier pour signer un nouveau joueur et l’heureux élu se nomme Kyle Alexander.

L’ailier fort de 23 ans et 2m08 avait été signé par le Heat pour le training camp mais n’avait pas été convaincu. Non drafté à sa sortie de Tennesse, il jouait depuis le début de la saison au Sioux Falls Skyforce où en 23 matchs il affiche 106 points à 69.2% et 9 rebonds en 25.1 minutes.