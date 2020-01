Furkan Korkmaz prend feu, les Sixers enchaînent

Seconde victoire de suite pour Philly, qui domine devant son public les Bulls de Chicago 100-89, notamment dans le sillage d’un excellent Furkan Korkmaz. Ce succès permet à Philly de s’accrocher au peloton avec 27 victoires et 16 défaites pour un 6ème place à l’Est mais à seulement 3 matchs de la seconde place. Quant aux Bulls ils ont eux un piètre bilan de 15-28.

Le Turc Korkmaz est sorti du banc pour signer son record en carrière avec 24 points à 8/11 dont un 6/9 derrière l’arc. Ben Simmons (20 points à 11/17, 11 rebonds et 7 passes) et Al Horford (20 points à 8/14, 5 rebonds et 6 passes) ont aussi été excellents en l’absence de Joel Embiid alors que Tobias Harris ajoute 13 points à 5/12. Philly shoote à 48.8% malgré un petit 9/29 de loin mais tient Chicago à 43.2% et 16 ballons perdus. Zach LaVine est limité à 23 points à 9/20 alors que Coby White ajoute 14 points en sortie de banc et Luke Kornet, titularisé, 13.

Ce match il a mis une trentaine de minutes à se décante puisque jusqu’au milieu du 3ème acte, aucune des deux équipes n’avait réussi à prendre l’ascendant avec un écart maximal de 6 unités en faveur des Bulls. Mais Simmons et Harris ont lancé ce qui est devenu un 22-5 avec un Korkmaz en feu, auteur de 4 tirs à 3-pts dans le 3ème acte pour permettre aux siens de s’envoler et de mener 81-71 après 3 quarts. un run dont les Bulls ne se sont jamais remis et en dernier quart ils n’ont jamais pu recoller.