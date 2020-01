Kendrick Nunn et le Heat enchaînent face au Thunder pour conforter la seconde place à l’Est

Kendrick Nunn continue sa surprenante saison rookie et le Heat de Miami continue de gagner avec régularité. Cette nuit les Floridiens ont disposé du Thunder 115-108 pour porter leur bilan à 29-12 et conforter leur seconde place à l’Est alors qu’OKC en est à 23-19, toujours playoffable.

Nunn signe 22 points à 9/17 dont 3/5 à 3-pts, bien aidé par les 21 points à 7/11, 8 rebonds et 5 passes de Bam Adebayo mais aussi les 14 points à 4/11 à 3-pts de Duncan Robinson. Jimmy Butler ajoute 14 points à 3/8, 10 rebonds et 7 passes alors que le banc est performant avec 3 joueurs à au moins 10 points. Miami rentre 48.8% de ses shoots dont un 14/36 à 3-pts alors qu’OKC est moins en réussite avec 44% aux tirs malgré un excellent Danilo Gallinari, auteur de 27 points à 7/15 dont 7/12 à 3-pts. Shai Gilgeous-Alexander et Dennis Schröder sont moins en réussite avec 18 points mais à respectivement 5/13 et 6/16 tandis que Chris Paul ajoute 14 points à 6/10.

Miami a mené quasiment de bout en bout à la faveur d’un très gros premier quart, remporté sur le score de 40-26 sous l’impulsion des 10 points de Bam Adebayo et des 8 de Duncan Robinson. A la pause ils ont viré en tête 61-47 avec 16 points de Bam et ont géré tranquillement leur matelas, toujours devant 92-78 à l’entame des 12 dernières minutes. L’écart est même passé à 22 points avant qu’OKC ne tente un comeback en revenant à 7 unités après un 3-pts de CP3 à 2 minutes du buzzer. Trop tard puisque le Thunder n’est jamais revenu plus près.