Kyrie Irving : « Ce n’est pas comme si j’étais un connard en train de crier sur tout le monde dans le vestiaire tout le temps »

Après la large défaite des Nets face aux Sixers mercredi soir, Kyrie Irving a de nouveau fait une sortie remarquée. Le meneur était interrogé sur le travail restant à faire pour les Nets afin d’être capables d’affronter les meilleures équipes en attendant le retour de Kevin Durant.

« C’est évident, ça saute aux yeux. On a besoin de plus pour atteindre le niveau supérieur. Je vais continuer à le répéter. On va faire de notre mieux avec les gars que nous avons dans le vestiaire aujourd’hui, et on se préoccupera du reste, en termes de mouvements et de tout le reste, cet été. On l’a accepté en venant ici. On savait ce qui nous attendait au début de la saison. Les blessures se sont multipliées. GT (Garrett Temple) est out, DJ (DeAndre Jordan) s’est blessé ce soir, Wilson (Chandler) revient. On a aussi de jeunes joueurs de complément, qui on fait du super boulot ces trois dernières années. Collectivement, j’ai le sentiment qu’on a d’excellents éléments, mais ça saute aux yeux, on a besoin d’un ou deux joueurs en plus pour nous appuyer avec KD, DJ, GT, Spence, Caris, donc on verra comment ça évolue. » Kyrie Irving