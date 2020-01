Terry Stotts : « Ce que fait Luka Doncic est incroyable »; Rick Carlisle : « Parfois ce sera la formule pour gagner »

Cette nuit pour la réception des Blazers, Luka Doncic a donné le ton en plantant 14 points et ses 4 premiers tirs à 3-pts réussis en premier quart. Cela a permis à Dallas de s’accrocher face à des Blazers en grande réussite. Le meneur de jeu a continué ensuite sur sa lancée pour signer finalement 35 points à 8/12 à 3-pts, record en carrière, en plus de 8 rebonds et 7 passes.

Ce que Luka fait est incroyable. Les stats qu’il aligne à son âge, c’est difficile de situer ce qu’il fait. Il se débrouille si bien avec le ballon. Il implique ses coéquipiers. Évidemment il prend ce que le jeu lui donne, que ce soit en scorant ou en passant, puis sa capacité à prendre des rebonds pour son poste est phénoménale. » Terry Stotts

Mais il n’a pas été le seul à briller et le banc a joué un rôle clé dans ce succès. C’est lui, sous l’impulsion de Jalen Brunson qui a permis aux locaux de prendre les commandes en second quart et de ne plus jamais les lâcher. Il a inscrit 11 de ses 13 points en second quart et quand Luka est revenu en jeu, les Mavs menaient de 8 points à 5 minutes de la pause. Puis en 3ème acte c’est Tim Hardaway Jr. qui a été excellent avec 15 points pour prendre 17 points d’avance. Enfin en dernier quart temps, alors que les Blazers revenaient et que la second unit était en difficulté, c’est Seth Curry qui a inscrit des points très importants pour repousser Portland. Doncic a lui fini le job avec un dernier shoot à 3-pts pour plier l’affaire.

Les Mavs ont trouvé un bon équilibre dans une rencontre où Doncic n’a pas été autant pris à deux que d’habitude.

« Parfois ce sera la formule pour gagner. Il va scorer moins et il va faire un match comme à Sacramento où il prend 15 rebonds et distribue 17 passes. Tout n’est pas une question de stats. Nous essayons de remporter le plus de matchs possible et de grandir en tant qu’équipe. Luka a beaucoup de sagesse malgré son jeune âge, quand les équipes font prises à deux sur lui, le pousse à se séparer du ballon, il met ses coéquipiers dans une excellente position pour réussir des actions et avoir des shoots ouverts. Il est très altruiste dans ces situations. Et il faut être ainsi quand tu es aussi fort qu’il est. » Carlisle « Ils n’ont pas beaucoup fait prise à deux. Mais lors de nombreux matchs, ils vont faire des prises à deux sur moi et des gars vont être ouverts. » Doncic

Malgré le 10ème match de suite raté par Kristaps Porzingis, les Mavs s’accrochent au peloton de tête à l’Ouest avec 27 victoires et 15 défaites.

« Souvent vous pouvez avoir de très bons joueurs, mais les pièces du puzzle ne s’emboîtent pas. Cette année nous avons une très bonne équipe où tout le monde comprend son rôle et l’accepte, et ça aide énormément. » Maxi Kleber

Via Mavs.com