Bojan Bogdanovic : « Rudy Gobert a été monstrueux »

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Alors que le All-Star Game et surtout le verdict pour les titulaires et les remplaçants approche, Rudy Gobert est en train d’envoyer message après message. Énorme ces dernières semaines à l’image de son équipe, le Français a encore brillé cette nuit. Face à Sacramento il a fait vivre un calvaire aux Californiens dans la raquette, auteur de 28 points, record de saison, à 9/11, 15 rebonds, 2 interceptions et 3 contres pour un plus/minus de +32 en 34 minutes !

« Rudy a été monstrueux, tellement bon en attaque, puis comme d’habitude en défense il nous a tous protégés. » Bojan Bogdanovic « Rudy est une telle menace à l’intérieur et il finit près du cercle, ce qui ouvre le jeu pour nous et nous rend la vie plus facile. » Donovan Mitchell

Sur les 4 derniers matchs, le pivot français tourne à 22 points à 74% et 15.3 rebonds.

« J’ai juste essayé d’être agressif et les gars ont fait du super boulot pour me trouver. Tout ce que j’avais à faire c’était de terminer les actions. » Gobert

Rudy n’a pas été le seul à briller puisque Bojan Bogdanovic a planté 30 points à 10/15 dont 6/9 de loin, mais le fait marquant de ce match c’est le retour à la compétition de Mike Conley après des semaines d’absence. Le meneur de jeu a participé à fluidifier l’attaque, dont notamment une magnifique possession où le ballon a circulé de main en main pour déstabiliser totalement la défense des Kings

« C’était tout simplement du basket magnifique. Mike est entré en jeu et a créé un momentum, tout le match a touché le ballon et c’était super pour tous. » Royce O’Neale

I have confirmed the existence of a Utah Jazz pinball machine. #TakeNote pic.twitter.com/eJopOqaeE5 — Zak Hicken (@zakhicken) January 19, 2020

« Nous avons un groupe qui joue les uns pour les autres. Quand vous faites ça, le panier devient de plus en plus grand et tout le monde shoote avec confiance parce qu’ils ont le sentiment que ce doit être le cas. Ce n’est jamais : « c’est mon tour ». C’est toujours : ‘c’est notre tour.' » Quin Snyder

Absent 19 fois lors des 20 derniers matchs, le meneur a eu droit à une standing ovation et a signé 3 points et 3 passes en 15 minutes.

« Mike est un élément important de ce que nous voulons faire. Je sais que nous ne voulions pas précipiter son retour, mais c’est super de l’avoir. » Rudy Gobert

Via ESPN et Deseret News