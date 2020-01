Mike D’Antoni : « Nous vacillons un peu mais nous ne sommes pas à terre »

- in Houston Rockets

By Christophe Brouet

La mi-saison est désormais passée et les Rockets ne semblent pas vraiment aller dans la bonne direction. Cette nuit ils se sont inclinés devant leur public face aux Lakers, battus pour la 3ème fois de suite et la 4ème lors de leurs 5 dernières sorties. Alors que Russell Westbrook a enfin trouvé son rythme, les résultats ne suivent pas et les Texans se retrouvent 6ème à l’Ouest avec un bilan de 26-15.

« Nous devons rester positifs. Comme je l’ai dit l’autre jouer, dans l’adversité, qu’est-ce que nous allons faire ? Il faut se regarder dans le miroir et rester concentrés. Ça fait partie des aléas de la saison. Ça arrive, mais en tant que groupe, en tant qu’équipe, nous devons rester unis et trouver le meilleur moyen de nous remettre dans la bonne direction. » Russell Westbrook « Nous traversons une période difficile, de toute évidence. Je pense que ça arrive à toutes les équipes durant la saison, mais les moments difficiles ne durent pas longtemps, surtout pour les joueurs et les équipes qui sont construites pour. Nous devons continuer de nous battre, continuer de progresser, continuer de cravacher pendant ces moments. » James Harden

Cette nuit cela avait bien commencé face aux Lakers sous l’impulsion d’un super Russell Westbrook, mais ils ont sombré au retour des vestiaires, dominés 32-17 dans le 3ème en perdant autant de ballons qu’ils ont mis de paniers (6/28). Quelques paniers dans le garbage time ont évité une défaite d’au moins 10 points pour la 4ème fois sur 5.

Pour ne rien arranger, le calendrier des Texans n’est pas simple puisque 5 des 7 prochains adversaires sont des équipes actuellement en course pour les playoffs à l’Ouest, à commencer lundi par le Thunder.

« Quand tu traverses une mauvaise passe, c’est difficile de voir le positif. Mais vu comment est l’Ouest actuellement, nous devons juste continuer de jouer. Cela ne va pas devenir plus facile. Nous avons une semaine difficile qui nous attend. Nous devons être prêts. Nous ne pouvons pas baisser la tête. » PJ Tucker

Pour Mike D’Antoni, les Rockets « vacillent un peu, mais ne sont pas à terre »

« Ce n’est fun pour personne, mais nous pouvons nous en sortir. Nous ne sommes pas du genre à abandonner. Nous ne jouons pas bien c’est tout. Nous allons nous battre pour remonter la pente et faire le boulot. J’ai une totale confiance dans le fait que nous allons faire le job. » Mike D’Antoni

Via ESPN