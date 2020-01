Gary Payton : « Le basket reviendra à Seattle »

Même s’il a remporté un titre avec le Heat en toute fin de carrière, en 2006, le nom de Gary Payton reste associé à la franchise des Seattle SuperSonics. Le meneur a porté 13 saisons ce maillot, pour 999 matchs. Sauf que depuis, en 2008, les SuperSonics ont déménagé à Oklahoma City, et Payton se bat pour que la ville de ses exploits retrouve une équipe de basket.

« Je suis impliqué là-dedans et nous avons une équipe de personnes qui veulent vraiment que ça arrive. On parle tout le temps avec Adam Silver. Déjà, on doit s’assurer d’avoir une salle. La Key Arena (où jouaient déjà les Sonics à l’époque ndlr) va être remise à neuf pour l’équipe de hockey qui y jouera en 2021. Mais il faut aussi que plein de petites choses aillent dans le bon sens. Comme j’ai dit, Adam Silver écoute ce qu’on dit, nous sommes un groupe, dont je fais partie, à vraiment travailler pour que ça arrive. On doit juste espérer que ce sera le cas. On se fait discret en ce moment parce qu’on veut que tout s’enclenche parfaitement afin que, quand il y aura l’opportunité, tout soit prêt pour qu’on retrouve cette équipe. » Gary Payton.