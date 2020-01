Jeux Olympiques : la grosse armada américaine ?

- in Jeux Olympiques

By Christophe Brouet

Cette année grosse échéance internationale avec les Jeux olympiques de Tokyo et il y a une équipe qui sera très très attendue, c’est Team USA. Ils vont devoir laver l’affront de la coupe du monde en Chine et pour cela USA Basketball compte bien sûr sur la présence des superstars. Beaucoup ont déjà annoncé leur présence, mais à l’heure actuelle on ne sait pas quelle visage aura l’équipe américaine en juillet prochain.

Toutefois Jerry Colangelo, le boss d’USA Basketball, a confié au NY Times qu’il prévoyait de dévoiler une liste d’une quarantaine de joueurs. Pour le moment, au contraire de la coupe du monde où les forfaits ont été légion, « les retours seraient très positifs. » On s’attend à ce que quasiment toutes les superstars répondent présentes pour aller remporter une nouvelle médaille d’or olympique.

Le plan concernant le roster serait de le réduire à 12 dès début juin de façon à ce que l’équipe soit déjà déterminée avant même le training camp qui se tiendra début juillet.

Rappelons que les JO débuteront le 24 juillet.