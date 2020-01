Giannis Antetokounmpo pas satisfait : « Nous devons être meilleurs. Il n’y a pas d’autre option »

Le rouleau compresseur Bucks continue sur sa lancée avec une nouvelle victoire autoritaire cette nuit à Brooklyn. Les Bucks, qui dominent en moyenne leurs adversaires de 12.4 points, ce qui serait un record NBA, ont battu les Nets 117-97.

« Je pense qu’ils jouent aussi bien que n’importe qui depuis un bon moment dans cette ligue. » Kenny Atkinson

Ils affichent désormais un bilan de 38-6 après un succès où ils se sont détachés en fin de premier quart et n’ont plus jamais regardé derrière.

« Je pense que nous jouons un excellent basket à l’heure actuelle, mais nous savons qu’en avançant dans la saison et pour aller loin en playoffs, nous allons devoir continuer d’élever notre niveau de jeu. » Giannis Antetokounmpo « La concentration du groupe pendant 4 quarts-temps a été très proche de ce que nous voulons qu’elle soit. C’était un des thèmes ces derniers jours (référence au match face aux Celtics, où les Bucks ont été irréguliers). Des deux côtés du terrain, la discipline était proche du niveau où elle doit être. » Mike Budenholzer

Le MVP en titre semble encore plus fort que la saison passée avec 29 points à 12/20 dont 2/5 à 3-pts, 12 rebonds et 4 passes cette nuit, malgré 8 ballons perdus, parfaitement épaule par Khris Middleton, auteur de 20 points à 7/12 et surtout une défense toujours aussi efficace. Les Nets ont shooté à un terrible 33.3% et perdu 17 ballons

Mais cela ne satisfait pas le Grec.

« Nous étions bons l’an passé, mais nous n’avons pas remporté le titre. Nous voulons être une équipe qui peut être présente à la fin de l’année pour lutter pour le titre. Nous devons être meilleurs. Il n’y a pas d’autre option. » Giannis

Via ESPN et Journal Sentinel