Terry Stotts : « La clé ça a surtout été l’impact de Chris Paul; Il a géré le match »

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Ces dernières semaines Chris Paul a été royal dans le rôle de finisseur pour le Thunder, mais cette nuit face à Portland le meneur de jeu a adopté un état d’esprit différent en l’absence de Danilo Gallinari. Face à des Blazers en quête de succès, il a décidé de donner le ton au scoring dès les premières minutes.

« J’essayais juste d’être agressif. Vous savez, sans Danilo, nous devons trouver du scoring. Donc j’ai essayé de trouver mes spots dès le début de rencontre et j’ai mis quelques shoots en début de match. » CP3

Résultat, il a planté 21 points en première mi-temps à un magnifique 7/9 dont 3/4 à 3-pts en plus de 4 passes décisives. Dans son sillage le Thunder a pris les commandes et a viré en tête 64-57 à la pause.

« Son tempo, son rythme, la façon dont il a joué, son agressivité, cela nous a permis de faire un bon début de match. J’ai trouvé que nous avions un bon engagement des deux côtés du terrain. » Billy Donovan

Résultat le Thunder a fait la course en tête toute la rencontre et a pris jusqu’à 20 points d’avance en dernier quart. CP3 signe un de ses meilleurs matchs de la saison avec 30 points à 11/15 dont 3/5 à 3-pts, 4 rebonds et 7 passes.

« Paul a vraiment été un bon joueur ce soir. Il a été un bon joueur depuis le début de sa carrière, mais ce soir il a vraiment fait un bon match. Il a géré le match, il a scoré. » Terry Stotts.

Damian Lillard a tout tenté avec 35 points, dont 24 en première mi-temps, mais en l’absence de CJ McCollum il a dû porter les siens au scoring et a semblé faiblir au fil du match, fatigué.

« C’est possible. Vous savez, nous nous sommes accrochés. Ils ont fait des runs. Je ne sais pas si nous avons manqué de jus ou pas. Nous avons contrôlé le temps de jeu, mais j’ai trouvé que la clé, ça a surtout été l’impact de Chris Paul plus qu’autre chose. » Stotts

Avec ce succès, le 24ème de la saison en 43 rencontres, OKC conforte sa 7ème place à l’Ouest et les playoffs commencent sérieusement à pointer le bout de leur nez.

Via Thunder.com et ESPN