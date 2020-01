Intenables, Lou Williams et Kawhi Leonard sortent les Clippers du piège

En difficulté à New Orleans, notamment défensivement en première mi-temps, les Clippers peuvent remercier Lou Williams et Kawhi Leonard, qui les portent à la victoire 133-130 dans une rencontre où ils ont été souvent menés au score, comptant jusqu’à 14 points de retard en seconde mi-temps. Les Clippers portent leur bilan à 30-13 alors que les Pelicans sont désormais à 16-28.

Les Clippers ont réalisé un gros dernier quart dans le sillage de Lou Will (32 points à 7/16 dont 4/7 à 3-pts, 4 rebonds et 5 passes) et Kawhi (39 points à 15/28 dont 1/4 à 3-pts, 6 rebonds, 6 passes et 5 interceptions en 34 minutes). Montrezl Harrell n’est pas en reste avec 24 points à 9/11. Les Clippers shootent à 49.5%, moins bien que les Pelicans, à 53.5% mais qui perdent 21 ballons. Lonzo Ball termine en triple-double avec 18 points à 7/16 dont 4/9 à 3-pts, 10 rebonds et 11 passes, Brandon Ingram ajoute 21 points à 7/18 et Derrick Favors 22 points à 10/10 et 11 rebonds.

La première mi-temps a été un festival offensif avec les Clippers d’abord aux commandes en premier quart avec 19 points inscrits en moins de 6 minutes, mais New Orleans, en réussite est resté dans le sillage et a même viré en tête 35-33 grâce à Ingram. La défense des Clippers a pris l’eau dans le second acte puisque les locaux, sous l’impulsion de Derrick Favors, Frank Jackson et E’Twaun Moore pour un 15-10 en 2’50. Les Pelicans ont inscrit pas moins de de 45 points dans le second quart pour rentrer au vestiaire à la mi-temps avec un avantage 80-72 ! Un moindre mal pour les Clippers au vu de leur défense.

Reddick et Ingram ont planté un 3-pts chacun pour ouvrir la seconde mi-temps et donner aux Pelicans leur plus gros avantage du match : 86-72. Leonard a pris les choses en main pour limiter la casse et ramener les siens à 6 points, mais New Orleans a répondu grâce aux anciens Lakers pour se donner provisoirement un peu d’air 106-94. Le dernier run a été pour les Clippers, qui se sont relancés dans les dernières 106 secondes avec un 8-4, 110-102 New Orleans.

Sur leur lancée, les Clippers ont démarré fort le dernier quart sous l’impulsion de Lou Williams qui a inscrit les 5 premiers points et servi JaMychal Green pour un shoot à 3-pts qui a conclu un 8-0 et permis aux visiteurs d’égaliser, 110-110. En sortie de temps mort les Pelicans ont mis fin à la série par Moore mais Lou Will, intenable a enchaîné un 2+1 et un tir à 3-pts pour propulser son équipe en tête 118-114. Les Clippers ont démarré ce dernier acte sur un 23-7 avec Kawhi Leonard qui a pris le relais, 125-117. Puis à 2’30 du buzzer Kawhi croyait bien avoir plié la rencontre avec un shoot derrière l’arc, 130-122. Pas suffisant pour se défaire de New Orleans puisque Favors sur une claquette et Lonzo Ball à 3-pts ont réduit l’écart à 3 unités avec 70 secondes à jouer. Après un temps mort et un shoot raté de Kawhi, Beverley a pris le rebond et Lou Will a planté une banderille derrière l’arc, à laquelle JJ Redick a répondu dans la foulée, 133-130 avec moins de 30 secondes à jouer. Kawhi a raté sa tentative de loin, offrant une chance aux Pelicans avec 2.4 secondes à jouer, mais Redick a échoué.