La deuxième mi-temps des Lakers fatale aux Rockets à Houston !

- in Houston Rockets

By ClemFiz

Leur série de 9 victoires stoppée par Orlando mercredi, les Lakers se sont bien rattrapés à Houston cette nuit, où ils ont gagné 124-115, infligeant au passage aux Rockets une 3ème défaite d’affilée (et 4ème sur les 5 derniers matchs).

Toujours sans Anthony Davis, l’équipe a été portée par LeBron James (31 points à 13/25, 5 rebonds, 12 passes), Kyle Kuzma (23 points à 8/16, 8 rebonds), Danny Green (20 points à 7/15, 5 rebonds et 4 interceptions) et Kentavious Caldwell-Pope (20 points à 7/14, 3 rebonds, 4 passes). En face Russell Westbrook a signé un 4ème match consécutif à au moins 30 points avec 35 unités (15/23, 9 rebonds, 7 passes) alors que James Harden a terminé à 34 points (8/20, 16/18 aux lancers-francs, 6 rebonds, 7 passes).

Dominés 34-27 dans le 1er quart-temps, les visiteurs étaient menés 65-59 à la pause et n’ont pas mené une seule fois en 1ère mi-temps. Ils ont fait la différence dans le 3ème quart-temps, remporté 32-17 et démarré sur un 10-3 pour prendre l’avantage 69-68, puis 85-75 au terme d’un 9-2 lancé par 4 points de Kuzma. Houston, en retard de 9 points à l’entame du 4ème (Westbrook a raté 2 lancers à la fin de la période) et de jusqu’à 16 points, a usé d’un 6-0 pour réduire l’écart à 10 points à 7 minutes de la fin, mais les Lakers ont répondu par leur propre 6-0, faisant passer le score à 110-94 en leur faveur en milieu de période. Après cela, les Rockets n’ont pas réussi à passer sous les 7 points d’écart.