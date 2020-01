Un semblant de suspense vite balayé par les Bucks à Brooklyn

Et de 6 pour les Bucks, vainqueurs 117-97 des Nets à New York cette nuit. Meilleur bilan de la ligue (38-6), Milwaukee a pu compter sur Giannis Antetokounmpo (29 points à 12/20, 12 rebonds et 4 passes) et son lieutenant Khris Middleton (20 points à 7/12, 4 rebonds et 4 passes), utilisés avec parcimonie par Kenny Atkinson dans un match maîtrisé.

Son équipe devant de 9 points (51-42) à une minute de la fin de la 1ère mi-temps, Middleton a planté deux 3-points et le mode rouleau compresseur s’est enclenché. Brooklyn a ensuite pris jusqu’à 25 points de retard.

Les Bucks, 50.6% de réussite aux tirs (contre 33.3% seulement pour les Nets !) et 17 tirs à 3-points, ne sont eux pas passés loin d’un 5ème match consécutif à 120 points. Plus tôt dans le match, Milwaukee (16ème victoire en 19 matchs) avait pris 4 points de retard, un retard vite effacé par un 7-0 pour clore le 1er quart-temps, remporté 30-22. Antetokounmpo et Middleton avaient ensuite marqué 10 points chacun dans le 2ème et l’avance était passée à 57-42. Pour les Nets, menés par les 17 points à 6/15, 6 rebonds et 6 passes de Kyrie Irving et les 14 points du rookie Nick Claxton, c’est une 3ème défaite de rang.

Timothé Luwawu-Cabarrot a signé 10 points et 4 rebonds en 19 minutes pour les Nets.