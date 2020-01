Les Lakers ont trouvé une surprenante arme anti-Russell Westbrook

Cette nuit face aux Rockets, les Lakers ont souffert en première mi-temps, la faute à un Russell Westbrook déchaîné, auteur de 22 points à 9/12 lors des 24 premières minutes pour permettre aux Texans de virer en tête à la pause de 6 unités.

Rajon Rondo a alors eu une idée à première vue étrange : pourquoi ne pas mettre Kyle Kuzma sur le meneur de jeu ?

« Il fallait que je contribue d’une façon ou d’une autre. » Rondo « Rondo m’a pris à part à la mi-temps dans le vestiaire et m’a demandé si je pouvais défendre sur lui et je lui ai dit ‘Bien sûr.’ Westbrook nous a vraiment fait mal en première mi-temps en postant nos arrières et il est difficile à contenir. C’est un meneur de jeu grand, costaud, puissant et physique. En seconde mi-temps nous avons en quelque sorte éliminé ça en mettant de plus grands joueurs sur lui. » Kuzma

Pas vraiment réputé pour ses qualités défensives, le jeune Laker a été assigné à cette tâche et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a fait le boulot. Le MVP a été « limité » à 13 points à 6/11 après la pause et avec Kuzma en premier défenseur, ce qui est arrivé sur 25 possessions, les Rockets ont eu un offensive rating de 92.3 points par 100 possessions, contre 101.9 points lorsque quelqu’un d’autre que Kuzma était sur lui.

« Je suis juste resté devant lui. J’ai confiance en moi en défense. J’essayais juste de rester devant lui, de lui faire prendre des shoots difficiles sans faire faute. Ces gars, ils cherchent des fautes. Et si tu les empêches d’aller sur la ligne, ça se goupille bien pour toi. » Kuzma

Dans le même temps, Kuzma a inscrit 17 de ses 23 points après la pause et les Lakers ont totalement inversé la tendance au retour des vestiaires malgré l’absence d’Anthony Davis. Ils ont remporté le 3ème acte 32-17.

« Beaucoup de choses ont changé dans le 3ème quart, et surtout Kuz qui a changé en défense sur Russ et lui a rendu la tâche difficile. Russ est incroyable quand il part en transition avec sa capacité à finir, à jouer vite, en utilisant ses qualités athlétiques, mais Kuz est resté devant lui, lui a fait prendre des shoots difficiles. Il en a mis quelques-uns, mais Kuz lui a rendu la vie difficile, donc ça a aidé à changer le match. » LeBron James

Kuzma, qui est dans les rumeurs de transferts ces derniers temps, a réalisé un boulot surprenant, lui dont la défense est souvent critiquée depuis son arrivée en NBA. En l’absence d’Anthony Davis et après un début de saison compliqué, il répond présent.

« Il relève le défi. Il relève le défi et il croit aux gars qui sont derrière lui et qui communiquent pour le mettre en bonne position. Quand tu relèves le défi et que tu as des gars derrière toi qui te parlent, ça aide. » LeBron James

« Kuz est très jeune et nous nous sommes tous des vétérans expérimentés, et nous allons continuer de lui apprendre. Il a fait un boulot incroyable et je suis vraiment fier de lui. » Dwight Howard

Bien entouré, il prend confiance en défense.

« Côtoyer ces vétérans m’inspire et me permet d’ajouter des choses à mon jeu. Je veux être sur le terrain et pour ça, je dois défendre. J’ai fait du bon boulot et j’ai confiance en moi défensivement désormais. » Kuz

