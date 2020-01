Marcus Smart : « Je préférerais échanger ces records contre une victoire »

Cette nuit face aux Suns, en l’absence de Kemba Walker et Jaylen Brown, Marcus Smart a activé le mode Stephen Curry. Pas vraiment réputé pour son scoring et son adresse de loin, l’arrière vert a pris feu. Alors que les siens étaient à la peine offensivement en début de rencontre, il a planté 20 points en première mi-temps à un superbe 6/10 à 3-pts. La défense des Suns lui a laissé le feu vert pour dégainer et il ne s’en est pas privé.

« Nous avons exécuté un système et personne ne défendait sur moi, donc j’ai shooté. Je me suis dit que si ça allait être comme ça toute la soirée, j’allais juste continuer de shooter avec confiance. » Smart

Il a marqué son premier tir et raté les trois suivants, mais a continué d’artiller toute la soirée à la moindre occasion.

« Il a bien shooté. Ils passaient sous les écrans et il a de toute évidence shooté avec confiance, mis de gros shoots en fin de rencontre et en première mi-temps. C’est un gars coriace et il a eu beaucoup de bonnes positions et en a tiré profit. » Brad Stevens

Il a tenté pas moins de 22 tentatives de loin, et surtout, il a battu le record de franchise avec 11 réussites pour un total de 37 points à 13/25, un record en carrière. Records au goût amer.

« Là, cela ne signifie rien. J’échangerais tout ça contre une victoire, surtout au vu de la façon dont l’équipe joue en ce moment. Je préférerais avoir la victoire que le record. Évidemment c’est un super accomplissement. Cela montre que le gros boulot que j’effectue paie. Mais je préférais échanger ça contre une victoire. » Smart

Menés tout le match par les Suns, les Celtics ont bien recollé en fin de rencontre sous l’impulsion de Smart, mais insuffisant. Son ancien coéquipier Aron Baynes a apprécié la performance.

« Mais qu’est-ce qu’il a fait ? Il va peut-être falloir garder Kemba sur la touche encore quelques matchs. Il était en grande confiance et il était chaud. C’était super à voir, mais la prochaine fois que ce ne soit pas contre nous. » Baynes

À noter qu’il n’est que le 11ème joueur de l’histoire à planter au moins 11 tirs à 3-pts.

Via Mass Live