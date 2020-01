Markieff Morris sur Derrick Rose : « Il ressemble à celui qu’il était lors de sa saison de MVP »

Les Pistons sont sans doute privés jusqu’à la fin de la saison de leur leader Blake Griffin, mais ils gardent toutefois espoir dans la course aux playoffs grâce notamment à un home : Derrick Rose. Ces dernières semaines le vétéran est intenable, à l’image de sa performance cette nuit face aux Hawks. En grande forme, il a signé 27 points à 12/17 et 9 passes en 26 minutes.Miné par les blessures durant toute sa carrière, l’option prise par les Pistons de limiter son temps de jeu semble payer sur la durée.

« Je me sens bien. J’ai le sentiment qu’ils ont été très prudents. Et je ne cesse de leur montrer. Je suis arrivé ici, j’ai fait ce que j’étais supposé faire, je prends soin e mon corps. Je me suis préparé tout l’été pour ça, et finalement ça porte ses fruits. » Derrick Rose