Stephen Curry viserait un retour le 1er mars : « La rééducation se passe très bien »

Hier soir Stephen Curry a commencé un peu la rencontre entre les Warriors et le Magic pour NBC Bay Area, l’occasion bien sûr d’évoquer sa rééducation, même s’il n’est pas trop rentré dans les détails.

« La rééducation se passe très bien, mais chaque jour c’est difficile. Quand tu es blessé, et nous l’avons tous été d’une manière ou d’une autre, c’est une corvée, chaque jour c’est en quelque sorte monotone avec les workouts de renforcement qu’il faut faire. Mais tu as conscience que cela prend du temps et qu’il faut être patient pour revenir à 100%. » Curry

Récemment Steve Kerr confiait son optimisme quant à un retour dans le courant du mois de mars et Stephen Curry a aussi laissait entendre qu’un retour dans les semaines qui viennent est fort possible.

« Je progresse. Il n’y a pas de rechute ce qui est vraiment encourageant pour pouvoir revenir à 100% dès que possible. » Curry

Rappelons que le meneur est out depuis le 30 octobre en raison d’une fracture de la main gauche et si on en croit The Athletic, la date de retour visée ce serait le 1er mars. Ce jour-là les Warriors accueillent les Washington Wizards. A noter que ce serait un objectif fixé, mais tout dépendra des semaines de rééducations à venir et de sa prochaine réévaluation.

