Le Jazz prolonge Royce O’Neale pour un joli petit contrat ! 

C’est très rare mais il est possible de prolonger certains joueurs durant la saison s’ils sont éligibles. C’était le cas de l’ailier du Jazz Royce O’Neale, qui vient de prolonger selon Woj. Les deux camps ont trouvé un accord pour 4 ans et 36 millions de dollars.

Un joli contrat pour le Jazz, qui s’est imposé ces deux dernières saisons comme un membre capital du Jazz, excellent défenseur mais aussi shooteur en pleine progression. A 38.6% la saison passée, ce qui était déjà très bien, depuis le début de l’exercice, il a rentré 44.3% de ses tentatives de loin, soit 54 réussites sur 122 shoots. Il tourne à 6.2 points, 5 rebonds et 2.5 passes en 29.6 minutes et 39 matchs titulaires.

Utah Jazz forward Royce O’Neale has agreed to a four-year, $36 million contract extension, agents Ty Sullivan and Steven Heumann of @caa_sports told ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 19, 2020