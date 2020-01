Tony Parker : « Quand on parlait basket avec Michael Jordan, on se comprenait »

Idole puis adversaire, Michael Jordan a fini par être le boss de Tony Parker lors de sa dernière année à Charlotte. L’occasion pour le Français de nouer des liens avec celui qui le faisait rêver lorsqu’il était gamin comme il l’a expliqué au JDD

« Oui, on peut parler de relation privilégiée. Il respectait le fait que j’aie gagné quatre titres de champion. Quand on parlait basket, on se comprenait, on partageait un peu la même vision. C’était agréable d’échanger avec lui, sur les jeunes du club notamment. À travers moi, il prenait le pouls de l’équipe. C’était surtout génial de jouer pour mon idole. Il y avait comme un symbole derrière le fait de terminer ma carrière ainsi. C’était une façon de boucler la boucle. » TP