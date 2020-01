Detroit serait-il le grand gagnant du trade envoyant Svi Mykhailiuk chez les Pistons ?

L’année dernière, il n’était pas si facile de voir Detroit comme le grand gagnant du trade en Pistons et Lakers dans lequel Svi Mykhailiuk a été envoyé dans le Michigan en échange de Reggie Bullock. Pourtant aujourd’hui quand on s’y attarde un peu, on constate réellement que Detroit y a gagné au change. Le jeune Svi Mykhailiuk s’épanouit chez les Pistons et montre aussi de belles promesses. Il se rappelle alors du moment où il a appris la nouvelle pour DetroitFreePress.

« Je ne le savais pas que j’avais été transféré. Je savais que c’était un business et que tôt ou tard, les équipes opèrent des changements. Cela fait partie des affaires de la NBA. Je me suis juste dit : “D’accord, je dois continuer à faire mon truc, à travailler dur et espérer jouer à Detroit.”

Dernièrement, l’Ukrainien est en pleine bourre comme sa belle performance face à Boston le montre. Le jeune joueur a terminé la rencontre avec 21 points, mais aussi une performance à 25 points contre Atlanta. Mieux encore, il a rentré 13 de ses 21 derniers tirs derrière la ligne sur les trois derniers matchs. On peut penser que ce n’est pas juste un coup de chance, en effet, l’ancien joueur des Lakers compile 14,3 points à 47,1 % de réussite sur les 10 dernières rencontres. Une bonne nouvelle pour le front-office des Pistons qui cherche à tourner la page et qui compte sur des jeunes prometteurs pour écrire un nouveau chapitre de leur histoire. Mykhailiuk semble effectivement s’imposer comme une arme offensive de choix dans la rotation de Dwane Casey.

“Nous lui donnons une mission, c’est shooter et d’arrêter de réfléchir autant.” A déclaré Andre Drummond. “Il fait un très bon travail.”

Pour Dwane Casey, le joueur est encore jeune et il a les armes pour se développer et se faire une place au sein de la grande ligue.

“C’est un joueur qui n’en est qu’à sa deuxième année en NBA et il a encore beaucoup de progrès à faire, mais il progresse.” A déclaré Casey. “Il le fait surtout en défense. Il n’y est pas encore totalement, mais pour être un joueur important en playoffs tous nos jeunes doivent s’investir et le faire sur le plan défensif.”

Quoi qu’il en soit, Mykhailiuk sait qu’il doit progresser et c’est le principal.