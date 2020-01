Joueurs NBA de la semaine : Kawhi Leonard a pris les choses en main

En plein MLK Day, la NBA vient de dévoiler les deux joueurs de la semaine. C’est Ben Simmons qui est élu à l’Est alors qu’il s’agit du MVP des finales Kawhi Leonard à l’Ouest.

L’Australien a mené les Sixers à un bilan de 3-1 cette semaines avec 21.3 points à 61.3%, 9.5 rebonds, 7.3 passes et 1.3 interception en 39.6 minutes. Étrange choix quand on sait que Giannis Antetokounmpo a tourné à 32.7 points à 59.3% dont 33.3% à 3-pts, 12.7 rebonds, 5 passes et 1 contre en seulement 27.2 minutes pour 3 victoires et aucune défaite. C’est son 1er titre de la saison et le 3ème de sa carrière.

Quant à Kawhi, il a remis les Clippers sur les bons rails avec 3 succès en 3 sorties. Il a signé pas moins de 38 points à 58.6% dont 52.4% à 3-pts, 4.7 rebonds, 5 passes, 2.7 interceptions et 1 contres en 31 minutes. C’est son 2ème titre de la saison et le 7ème de sa carrière.