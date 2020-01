Jeff Teague pense s’être « un peu tiré une balle dans le pied » en voulant aider Andrew Wiggins

En transférant Jeff Teague à Atlanta le 16 janvier, les Timberwolves ont fait un heureux. Free agent cet été, le meneur avait sérieusement envisagé un retour chez les Hawks (sans pour autant réclamer un transfert auprès du front office), et le voilà déjà en Géorgie, dans une ville qu’il connaît bien pour y avoir vécu ses 7 premières années NBA, dont une en tant que All-Star.

« Je me suis dit : ‘Je ne peux pas être aussi chanceux’. J’ai pu jouer à Indiana (dont il est originaire) et maintenant je suis de retour à Atlanta. Wow, j’étais content, je n’y croyais pas. » Jeff Teague

Signé pour 3 ans et 57 millions de dollars par Minnesota en juin 2017, le meneur de 31 ans et 1,90 m a doucement vu le projet pour lequel il s’était engagé s’effriter au fil des mois puis des années (il a aussi manqué 47 matchs l’année dernière). À sa demande en début de saison, il a commencé à sortir du banc dans le but de mettre en valeur Andrew Wiggins.

« Je voulais qu’il soit le meneur de jeu, qu’il prenne tous les shoots et qu’il fasse enfin le All-Star Game. On jouait bien au début de l’année, donc je me suis dit qu’il pourrait peut-être être All-Star et balayer les critiques. Il jouait à un haut niveau, puis les choses ont un peu pris un autre tournant. Je suppose que je me suis un peu tiré une balle dans le pied parce que je recherchais une autre opportunité. C’est comme ça. » Jeff Teague

Pour son premier match sous le maillot des Hawks en tant que back-up de Trae Young samedi, Teague a compilé 15 points à 6/9, 3 rebonds, 7 passes, 1 interception et 1 contre (mais aussi 5 ballons perdus) dans une lourde défaite (-33) contre Detroit.

via The Athletic