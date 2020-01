Austin Rivers sur l’accident de Chandler Parsons : « Ses proches semblaient rassurés quant à son état de santé »

Le sort continue de s’acharner sur le pauvre Chandler Parsons, récemment l’ailier a été impliqué dans un accident de voiture. La voiture où se trouvait Parsons a en effet été percutée par un homme qui conduisait en état d’ivresse. Le bilan est plutôt grave pour Parsons qui souffre d’une une lésion cérébrale traumatique, d’une hernie discale et d’une déchirure du labrum à l’épaule. Des blessures qui pourraient mettre un terme à sa carrière.

Austin Rivers qui est un ami de très longue date du joueur s’est exprimé à propos de l’accident de son ami pour HoustonChronicle.

« J’ai appelé et parlé à ses amis et à sa famille hier soir. » A déclaré Rivers. « Ce qui lui est arrivé est effrayant et c’est surtout très malheureux. Sa famille et ses amis semblaient néanmoins rassurés la nuit dernière quant à son état de santé. Je ne lui ai pas encore parlé, évidemment. »