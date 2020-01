Jaylen Brown coche un objectif sur sa liste : dunker sur LeBron James; « Ce n’est pas la première fois que je me fais dunker dessus »

Les Lakers étaient déjà menés de 16 points (79-63) lorsque Jaylen Brown est venu poser un tomar à deux mains sur LeBron James après avoir débordé Danny Green à 8’30 de la fin du 3ème quart-temps cette nuit au TD Garden.

Absent des deux précédents matchs de son équipe (entorse du pouce droit), Brown a avoué que dunker sur James faisait partie de sa liste des choses à réussir en NBA.

Bien sûr le Laker, dans sa 17ème année NBA, en a vu d’autres, et était plus préoccupé par la très lourde défaite des siens qu’autre chose.

« Non, je ne l’ai pas pris personnellement, pourquoi est-ce que je le ferais ? Tu ne prends pas ça personnellement, ça fait partie u basket. Tu mets des contres, des dunks, parfois des cross, tu fais des stops, tu provoques des passages en force… tout ça fait partie du basket. Je pense avoir un ratio contres réussis/dunks pris positif. Ce n’est pas la première fois que je me fais dunker dessus, ce n’est peut-être pas la dernière fois non plus, mais Jaylen joue extrêmement bien cette année, et c’était une bonne action. » LeBron James