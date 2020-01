- in A voir

By Christophe Brouet

Un voyage de folie à New York avec Trip Double !

Après un séjour historique à San Antonio en novembre, pour le retrait du maillot de Tony Parker, une soixantaine de voyageurs s’est envolée à New York, la semaine dernière, pour une nouvelle expérience inoubliable signée Trip Double, dans la Mecque du basket US.

« It was all a dream ? Un grand merci en tout cas pour nous avoir fait vivre une expérience inoubliable » Baptiste « Énorme voyage ! Voyage d’une vie ! C’était parfait ! Merci à vous deux, Antoine et Christophe, et merci à tous les copains voyageurs d’avoir su créer une si bonne ambiance ! » Luis « Un séjour incroyable et inoubliable. Merci de nous avoir fait vivre de superbes expériences. A l’année prochaine sûrement. » Hugo

Une aventure magique lors de laquelle les participants ont pu vivre des moments qu’ils ne sont pas près d’oublier.

3 matchs NBA en 5 soirs !

D’entrée, plongée dans le grand bain NBA avec un Knicks – Pelicans quasiment à la sortie de l’avion, au mythique Madison Square Garden. Si Zion Williamson n’était malheureusement pas en tenue de match, le privilège d’assister à l’échauffement depuis le bord du terrain a quand même permis de le voir claquer un bon gros Rider !

Ou encore, apprécier l’envol de Frank Ntilikina dans le trafic…

🏀✈️🗽La soixantaine de voyageurs kiffe bien la perf du Frenchy et ce dunk 😳💪👏 pic.twitter.com/jqJEePSNYM — Trip Double (@TripDoubleUSA) January 11, 2020

Certains chanceux ont même croisé la légende Larry Johnson dans les travées du MSG…

🇫🇷✈️🗽🏀🇺🇸

Le voyage à NYC commence bien, surtout pour certains ! pic.twitter.com/tFzw8E6VKM — Trip Double (@TripDoubleUSA) January 10, 2020

Deux soirs plus tard, le Barclays Center ouvrait ses portes pour un Nets -Hawks qui, certes, ne restera pas dans les mémoires, mais a permis de voir Kyrie Irving briller pour son retour, et d’ovationner Vince Carter – à plusieurs reprises ! – pour sa dernière à New York.

Plus de 3h à jouer sur le parquet du Barclays Center

C’est dans le même Barclays Center que nos basketteurs ont pu se prendre pour des NBAers… et dans des conditions rêvées svp ! La salle nous fut effectivement ouverte en exclusivité, toute une après-midi, pour des matchs improvisés… Le. Kiff. Ultime ! Témoignage de notre excellente relation avec les Nets, ce type d’expérience sera renouvelé dans les voyages à venir…

Et ça aucun ne l’oubliera, peu importe le nombre d’air balls balancés lors des nombreux 5-contre-5.

Apparemment la session au Barclays Center va laisser des souvenirs 🔥😍 pic.twitter.com/3wJYRFSWlY — Trip Double (@TripDoubleUSA) January 14, 2020

Après une journée pleine côté NBA Store (20% de réduction exclusive svp) et Madison Square Garden (visite guidée en petits groupes jusqu’à l’entrée des vestiaires), la dernière soirée n’en finit plus d’émerveiller. La très belle affiche Nets – Jazz, où le niveau de jeu fut au rendez-vous (118-107), aurait pu suffire. La perf de Rudy Gobert (22 pts, 18 rbds, 3 pds, 2 ctrs, 1 int, 0 to, décisif en fin de match), aurait pu combler. La touche French Heritage Night, où nos Français se sont fait remarquer, aurait pu être le petit kiff de conclusion en extra…

🇫🇷✈️🗽🏀🇺🇸🤩

Et qui passe à l’écran géant ?

Bah nos çais-fran ! 🔥🤣 pic.twitter.com/3DMrO5D7nD — Trip Double (@TripDoubleUSA) January 15, 2020

Mais non. Quand y’en a plus, y’en a encore !

Et pas des moindres.

Du genre 2m16 d’altitude, 2m36 d’envergure.

Double-défenseur de l’année en titre.

All-NBA 2nd Team 2017 et 3rd Team 2019.

Trois médailles de bronze à l’Euro et en Coupe du monde.

MONSIEUR Rudy Gobert nous a offert le superbe cadeau d’une apparition qui finira de cramer toutes les têtes présentes.

Rencontre avec Rudy Gobert !

Pendant une bonne quinzaine de minutes, malgré un emploi du temps très chargé et cette perf musclée, le Français est venu échanger avec ses compatriotes, signer des autographes et poser pour des photos solo et en groupe ! En parlant de sa générosité, Rudy Gobert fait beaucoup pour les enfants, son travail est salué aux USA et vous pouvez checker sa fondation Rudy’s Kids

🇫🇷✈️🗽🏀🇺🇸🔥😍🤩😳😱🤯👀

Il s’est encore passé un truc de fou dans la nuit…

MER-CI @rudygobert27 !!! 💪💪👇 pic.twitter.com/90KR35krZT — Trip Double (@TripDoubleUSA) January 15, 2020

Mais Trip Double, au final, ce sont nos voyageurs qui en parlent le mieux :

« Merci pour tout, c’était génial! » Anthony « Merci pour l’expérience de folie. » Robin « Merci pour ce super voyage !! C’était génial vous avez été au top !! A refaire dès que possible » Lucas « Christophe, Antoine : que dire ? Vous avez été au top du top, pour un voyage de malade !!! Nous aurons tous des souvenirs de folie gravés à vie dans nos mémoires, et c’est grâce à vous. Merci pour votre patience, votre écoute et pour l’organisation bien sûr. Je reviendrai, cela ne fait aucun doute ! » François « Comptez sur nous pour faire un max de pubs pour Trip Double. Le voyage a été parfait, plein de souvenirs à vie. Merci beaucoup. Vous avez géré comme des chefs ! » Nicolas « Merci a tous pour cette belle semaine, pour cette organisation, voyage inoubliable, encore merci » Julien « Séjour incroyable, thanks a lot » Renaud « Le feu ce séjour ! A l’année prochaine à LA ! » Vinoth

Ah et ce n’est qu’une sélection, il y en avait encore d’autres des beaux messages comme ça…

Mission accomplie pour ce second voyage 🥰

Merci à tous ! pic.twitter.com/w3dlVED8sU — Trip Double (@TripDoubleUSA) January 16, 2020

Et comme dirait Julien « Longue vie a Trip Double » !

On y bosse déjà justement, avec encore 6 voyages d’ici fin-mars du côté de Los Angeles, Boston et New York. Il ne reste que quelques places sur un voyage à NYC du 20 au 26 mars cette année…

Pour ceux qui veulent partir la saison prochaine, inscrivez-vous à l’alerte ci-dessous pour ne pas manquer les packages, car attention, ça part comme des step-backs de James Harden.