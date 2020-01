Utah écrase Indiana avec un super duo Donovan Mitchell – Rudy Gobert

Easy-peasy cette nuit pour le Jazz, vainqueur 118-88 des Pacers à la Vivint Smart Home Arena, témoin des deux excellents matchs de Donovan Mitchell (25 points à 11/19 ,2 rebonds, 3 passes) et Rudy Gobert (20 points à 8/11, 14 rebonds, 2 passes).

Bojan Bogdanovic et Mike Conley se sont joints à a fête avec 16 et 14 point et Utah (54% aux tirs, 60 points dans la peinture, avantage 53-30 au rebond mais aussi 21 ballons perdus) n’a pas cédé l’avantage une seule fois dans ce match qui lui permet de mettre fin à une série de revers contre Indiana. Myles Turner et Aaron Holiday ont terminé co-meilleurs marqueurs des Pacers avec seulement 12 points chacun.

Sur les 29 points marqués par les locaux dans le 1er quart, 20 l’ont été dans la raquette. En milieu de période, l’équipe avait déjà mis les voiles 18-10 site à un 12-4 mené par un 3-points de Joe Ingles et 4 points de Gobert. Indiana s’est rapproché à 31-27 sur un hook shot signé Domantas Sabonis (10 points à 5/12, 8 rebonds) mais le Jazz n’a pas laissé ses adversaires revenir plus près.

Conley a trouvé Gobert pour le dunk avant d’enchaîner 2 paniers pour boucler un 18-5 et Utah avait de nouveau creusé l’écart 49-32, avant de maintenir cette avance d’au moins 10 points dans le 3ème quart, où l’équipe a mené 78-55. L’écart est monté jusqu’à 30 points pour les locaux, qui ont ensuite infligé un 38-25 aux Pacers dans les 12 dernières minutes.