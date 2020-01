Damian Lillard douche les Warriors en prolongation, nouveau record en carrière à la clé !

Il aura fallu 53 minutes aux Blazers pour se défaire des Warriors à Portland mais avec un Damian Lillard sur une autre planète, les homme de Terry Stotts ont remporté le thriller 129-124. Lillard a amélioré son record en carrière établi plus tôt cette saison (60) avec 61 points (17/37 dont 11/20 à 3-points, 16/16 aux lancers-francs) dont un 3-points pour égaliser et envoyer le match en prolongation. Il a aussi compilé 10 rebonds et 7 passes décisives en 45 minutes de jeu.

C’est la 7ème fois de sa carrière que Lillard atteint ou dépasse la barre des 50 points. Hassan Whiteside (17 points à 7/12, 21 rebonds et 6 contres) et 3 autres joueurs l’ont aidé avec au moins 10 points inscrits et les Blazers ont mis fin à leur série de 2 défaites. Menés de 12 points dans le 3ème quart-temps, ils sont revenus à 110-109 sur un layup et un lancer de Lillard à 2’26, avant un dunk d’Eric Paschall (22 points, 13 rebonds) pour redonner un peu d’air aux Warriors à moins d’une minute de la fin du 4ème. Alec Burks (33 points) en a rajouté une couche avec 2 lancers mais Lillard a réussi un 3-points à 14.9 secondes et le match est parti en prolongation.

Là encore Golden State a pris l’avantage, 121-115 sur un dunk de Willie Cauley-Stein, mais Anfernee Simons a mis un 3-points avant d’être imité par Lillard pour l’égalisation à 1 minute de la fin. Gary Trent Jr. a ensuite donné l’avantage aux locaux sur un layup à 34.6 secondes. Avantage récupéré par les Warriors sur un 3-points de Burks, mais Lillard puis Whiteside ont clos l’affaire avec 2 lancers chacun. D’Angelo Russell a terminé à 27 points à 9/27, 8 rebonds et 9 passes pour les Warriors.