Danny Green : « La saison la plus fun de ma carrière en dehors du terrain »

À New York pour y jouer les Knicks ce soir avec les Lakers, Danny Green a fait un passage dans le « Lowe Pod », podcast de Zach Lowe (ESPN). Le double champion NBA passé par les Spurs et les Raptors y a expliqué qu’il n’avait jamais pris autant de plaisir hors du terrain durant une saison qu’au sein de cet effectif 2019-20 de Los Angeles, porté par LeBron James et Anthony Davis.

« lls aiment leurs coéquipiers, ils aiment rassembler tout le monde et ils sont la raison pour laquelle notre alchimie est aussi bonne en dehors du terrain. On a un ‘group chat’, ça met tout le monde à l’aise. On parle de tout, on fait tout ensemble. On prend du plaisir, qu’on gagne ou qu’on perde. C’est la saison la plus fun de ma carrière en dehors du terrain, de loin.

Dans l’avion, le bus, on discute, on regarde des séries… La salle de musculation, les repas, les sorties… Hier par exemple, je crois que toute l’équipe était ensemble, même si on est arrivé tard. On s’est baladé un peu en ville puis on a mangé et on est rentré à l’hôtel. » Danny Green