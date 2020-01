Programme NBA : La 1ère pour Zion Williamson ? Les Rockets doivent réagir face à Denver

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Après une soirée extrêmement allégée hier, aujourd’hui au programme 12 rencontres. On aura un remake des dernières finales de conférence entre les Raptors et les Sixers, une jolie affiche à l’Ouest entre les Rockets et les Nuggets. Puis le match qui sera très attendu c’est le Pelicans – Spurs avec les débuts prévus de Zion Williamson.

01h00 : Detroit Pistons – Sacramento Kings

01h00 : Orlando Magic – Oklahoma City Thunder

01h00 : Toronto Raptors – Philadelphie 76ers

01h30 : Atlanta Hawks – Los Angeles Clippers

01h30 : Miami Heat – Washington Wizards

01h30 : New York Knicks – Los Angeles Lakers

01h30 : Boston Celtics – Memphis Grizzlies

02h00 : Chicago Bulls – Minnesota Timberwolves

02h00 : Houston Rockets – Denver Nuggets en direct sur beIN Max 4

03h00 : Phoenix Suns – Indiana Pacers

03h30 : New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs en direct sur beIN Max 1

04h00 : Golden State Warriors – Utah Jazz