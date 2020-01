Doc Rivers sur Luka Doncic : « Je me suis dit : ‘Attends une minute. C’est seulement sa seconde saison ?' »

Défi très intéressant hier pour les Clippers, sur la pente ascendante ces derniers temps. Ils affrontaient les Mavs de Luka Doncic, qui donne des migraines à toutes les défenses depuis le début de la saison. Mais les Clippers ont des armes à lui opposer et des joueurs prêts à relever le défi comme Pat Beverley et Kawhi Leonard.

« Quand tu joues contre un LeBron, contre un Luka, contre un Giannis, des gars sont impatients. Parfois peut-être qu’ils ne devraient pas l’être parce que ces gars sont vraiment bons. Les joueurs veulent affronter ce genre de gars. Ils ne veulent pas s’échapper, tout du moins cette équipe adore ça. » Doc Rivers

Sans surprise ils ont eu du mal à contenir le Slovène, qui termine avec 36 points à 12/26 dont 3/12 à 3-pts, 10 rebonds, 9 passes et 2 contres, mais il n’a pas reçu l’aide nécessaire pour stopper les Clippers.

« Tu ne le stoppes pas. Tu essaies de le pousser à te battre de la façon dont tu le souhaites. S’il y arrive, il y arrive, mais tu ne peux pas te permettre de le laisser faire ce qu’il veut. Et rien que ça, c’est difficile. Les grands joueurs sont de grands joueurs pour une raison, et c’est que tout le monde essaie tout face à eux et que ça ne fonctionne pas. Nous essayons juste de lui rendre la vie la plus difficile possible. » Doc Rivers

Doc ne s’est pas arrêté là au niveau des éloges pour le jeune joueur.

« Ce qui m’impressionne le plus c’est la joie avec laquelle il joue. Il prend du plaisir à jouer au basket et c’est contagieux. Je pense que cette équipe lui emboîte le pas. Rick (Carlisle) a fait du super boulot pour mettre en place une attaque autour de lui. Mais son jeu dans l’ensemble est impressionnant. Et j’aime tout simplement son approche du basket. » Doc Rivers

Seulement dans sa seconde saison, le meneur de jeu slovène s’est imposé comme une superstar et un candidat au titre de MVP.

« Il est sans aucun doute candidat au titre de MVP. Ce qui est marrant c’est qu’on oublie qu’il est dans sa seconde année. J’ai entendu quelqu’un dire ça hier et je me suis dit ‘Attends une minute. C’est seulement sa seconde saison ?’ On a l’impression qu’il est là depuis longtemps, ce qui est un signe de sa grandeur. » Doc Rivers

