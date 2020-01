Les playoffs en vue avec le retour de Zion Williamson, les Pelicans ne voudraient plus faire de trade

En l’absence de Zion Williamson et avec une terrible série de 13 défaites de rang, les New Orleans Pelicans se sont retrouvés dans les bas-fonds de la conférence Ouest, pas du tout ce à quoi ils s’attendaient. De ce fait il y a commencé à y avoir pas mal de rumeurs sur des possibles trades d’ici la deadline, notamment de JJ Redick ou Jrue Holiday.

Mais depuis quelques temps cela va bien mieux pour la franchise de Louisiane, qui a remporté 10 de ses 14 derniers matchs et dans une conférence Ouest où 6-7 équipes se sont largement détachées, avec un bilan de de 17-27, ils ne sont qu’à 3.5 des playoffs. Tout est encore possible et Woj rapporte que les Pelicans auraient désormais des espoirs de playoffs, boostés par le retour aux affaires de Zion ce soir ! De ce fait, ils n’auraient pas l’intention de modifier l’effectif d’ici la deadline et vont tenter un run en cette seconde partie de saison.

