Gros duel cette nuit entre Kawhi Leonard (36 points à 12/29 dont 1/9 à 3-pts, 11 rebonds, 2 passes, 3 interceptions et 2 contres) et Luka Doncic (36 points à 12/26 dont 3/12 à 3-pts, 10 rebonds et 9 passes), qui tourne finalement à l’avantage du Clippers et des siens pour ce 6ème match de suite à au moins 30 points.