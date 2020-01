Terry Rozier déçu par ses prestations : « Je n’ai encore rien prouvé ! »

Signé à prix d’or cet été par les Hornets (avec un contrat de 19M par an), Terry Rozier n’est pour l’instant pas satisfait de sa première partie de saison sous ces nouvelles couleurs.

Sur cet exercice, il affiche pourtant des moyennes très en hausse (18 pts – 4.3 rebonds – 4.4 passes à 40% à 3 pts) comparé à la saison passée (9pts – 3.9 rebonds – 2.9 passes à 35% à 3 pts), aussi lié à son temps de jeu (34 minutes cette année contre 23 l’année dernière). Des prestations qui ne semblent pourtant pas satisfaire le numéro 3 des Hornets.

» J’ai l’impression que je n’ai encore rien prouvé, et je ne dis pas ça pour les sceptiques, déclare Rozier. Je n’ai rien à faire de ce qu’ils disent. C’est pour mes proches et les gens qui tiennent à moi. C’est à eux que je veux montrer ce que je peux faire. Et comme je l’ai dit, je n’ai encore rien montré et je veux continuer de progresser. »