Derrick Jones Jr. sera au Slam Dunk Contest NBA !

Depuis quelques jours il se murmurait que Derrick Jones Jr. allait être invité au Slam Dunk Contest mais il n’avait apparemment pas encore reçu d’invitation. C’est chose faite puisque Shams rapporte que l’ailier volant du Heat de Miami a accepté et il sera donc à Chicago le samedi soir lors du All-Star Weekend.

Ce n’est pas du tout une surprise puisqu’il alimente les Tops 10 depuis son arrivée en NBA et ce sera sa seconde participation après sa défaite en finale en 2017 face à Glenn Robinson III.

Pour l’instant le seul autre participant connu c’est Dwight Howard.

