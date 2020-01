Zion Williamson is back : que peut on attendre du n°1 de Draft ? Futur MVP ? All-Defensive Team ?

Ca y est, c’est le grand jour : Zion Williamson va enfin jouer son premier match NBA !

Sur les circuits depuis quelques années maintenant, Williamson s’est fait connaitre en premier lieu comme un phénomène lycéen et une machine à highlights, mais a prit le temps durant son année universitaire de démontrer qu’il était beaucoup plus qu’un banal dunkeur sensationnel : Zion est un splendide prospect et superbe joueur de basket.

En attaque comme en défense, sa technique, son savoir-faire, son envie et même son intelligence de jeu son largement imparfaite et lui valent de faire son lot d’erreurs…mais quel talent pur. Des qualité athlétiques absolument uniques (explosivité, puissance, vitesse, agilité), des instincts naturels et un sens du jeu exceptionnel, du toucher de balle, et un excellent état d’esprit parfaitement équilibré entre altruisme et instinct du tueur : Zion possède tout.

Il demeure encore un joueur très imparfait mais les fondations sur lesquelles travailler son fabuleuses. Ses défauts sont des éléments du jeu facilement améliorable, tandis que ses qualités sont tous les intangibles et caractéristiques immuables que doit posséder toute star NBA. L’expression est trop souvent utilisé à tort et à travers, mais Zion est réellement un diamant brut à polir.

Zion était un prospects générationnel. Et peut devenir très vite un joueur générationnel.

Ca commence ce soir.

Guillaume (@GuillaumeBInfos)

Profil de jeu :

1) Jump Shot

Forces :

Superbe toucher de balle, belle fondation pour se développer.

Déjà un shooteur capable (34% 3pts), tire avec confiance. Pas du tout un non-shooteur de type Ben Simmons.

Des flashs de création de son propre tir.

Défauts/Interrogations :

Mécanique de tir assez lente + quelques imperfections techniques

Trajectoire de tir très plate. Portée de tir NBA ?

Limité dans la création de son tir/sur du tir en mouvement étant donné sa mécanique (doit revenir sur ses deux appuis avant le tir, difficile à faire dans le feu de l’action)

Quelle gravité en tant que shooteur ? Traité comme un non-shooteur en NCAA malgré son 34% à 3pts, n’a pas pu punir les défenses pour ça.

2) Pénétration

Forces :

Incroyablement explosif. Des appuis très vifs, très agile, rapide et fluide pour sa carrure.

Bon niveau technique déjà (dribble, moves)

Exceptionnel contrôle du corps, absorbe les contacts comme si de rien n’était. Agressif, provoque des tas de fautes.

Excellent toucher de balle autour du panier.

Défauts/Interrogations :

Manque de dureté pendant le drive, n’utilise pas sa puissance/ne va pas au contact pendant qu’il dribble.

Manque de créativité/technique dans la finition au cercle. Décolle sur 2 appuis plutôt qu’un seul appui.

Parfois hors de contrôle, peut apprendre à plus souvent changer de vitesse/direction

Finition dans le trafic ? Pas extrêmement vertical sans élan, envergure bonne, mais pas idéale.

3) Scoring Intérieur

Forces :

Explosivité d’élite. Décolle du sol en une fraction de seconde.

Capable de finir plus en finesse si il faut (toucher de balle + agilité).

Monstre en transition.

Incroyable rebondeur offensif (excellents instincts naturel/anticipation + qualités athlétiques)

Défauts/Interrogations :

Imparfait dans sa finition autour du cercle lorsqu’il ne peut pas dunker. Peut être plus patient et/ou plus agressif. Se repose intégralement sur ses qualités physiques.

Rim Gravity ? Manque de taille+envergure pour un intérieur, volume de finition pas si énorme que ça.

4) Poste Bas

Forces :

Incroyable combinaison de puissance/vivacité. Excellents spin moves + drop steps.

Toucher de balle de très haut calibre.

Agressif pour prendre position proche du cercle avant d’avoir la balle.

Défauts/Interrogations :

Répertoire limité/basique pour l’instant.

Manque d’agressivité pendant qu’il dribble, n’attaque le contact que lorsqu’il saute en l’air pour shooter.

5) Passing

Forces :

Excellente vision de jeu. Très altruiste pour une star.

Superbe gravité, attire les défenseurs et capable de ressortir vers le joueur ouvert.

Très bon répertoire de passe en sortie de dribble (pénétrations, drop-offs, transition, Pick & Roll)

Excellent passeur poste bas, point d’appui. Punit les prises à deux.

Des flashs de prise de décision très rapide+très bonne (de calibre porteur de balle principal d’une bonne équipe)

Défauts/Interrogations :

Instinctif, mais pas encore intellectuel ni cérébral. Voit et réagit, n’anticipe pas les mécanismes d’une défense. Timing encore imparfait.

Trou noir par moment, manque des coéquipiers ouverts (pas par égoïsme, mais en voulant forcer les choses/aller au bout de son moves)

6) Défense sur le ballon

Forces :

Des atouts d’élite : explosivité, mobilité latérale, appuis explosifs, changements de direction brusques, superbe réactivité.

Capable de tenir des attaquants postes bas (hors Embiid, Jokic et rares monstres), très puissant.

Excellente polyvalence. Peut défendre les 5 positions assez efficacement.

Défauts/Interrogations :

Niveau d’effort très bas. Rarement concentré pour utiliser ses capacités. (condition physique ?)

Très indiscipliné, mord sur les feintes, tente l’interception, commet des fautes évitables.

Très brut de décoffrage, se repose sur son physique, mais mauvaise technique/savoir faire/science du détail et du placement.

Manque de taille + longueur de bras handicapant. Aucune marge d’erreur face à des arrières explosifs et/ou des intérieurs très grands doit être en parfaite position tout le temps (et quand bien même, pas certain d’affecter l’action suffisamment).

7) Protection du cercle

Forces :

Splendide explosivité verticale et horizontale. Gros volume de jeu, capable d’aller loin/haut très rapidement.

Excellent pour aider depuis le côté faible (en mouvement) et sous le cercle (depuis un position stationnaire, sans course d’élan).

Grosse valeur ajoutée en tant que pivot Small Ball si capable de protéger le cercle efficacement.

Défauts/Interrogations :

Se repose sur ses qualités physiques/athlétiques, mais manque de technique et science/maîtrise de la protection du cercle (timing, angles, orientation, positionnement, etc).

Manque de taille + longueur. A quel point peut-il compenser avec son explosivité vs des athlètes NBA +grands +longs +explosifs et meilleurs ?

8) Rebonds

Forces :

Splendide rebondeur. Des instincts d’élite, anticipe et sait où va rebondir le ballon avant même qu’il ne touche le cercle. Timing impeccable.

Superbe rebondeur dans le traffic malgré son manque de taille/longueur. Va chercher des ballons très haut par-dessus tout le monde. Superbe moteur.

Défauts/Interrogations :

Passif par instant (condition physique ?)

Mauvaise technique de boxout et/ou ne cherche pas du tout à poser.

9) Défense loin du ballon

Forces :

Défenseur extrêmement instinctif + très explosif = énorme portée défensive, capable d’affecter des actions partout sur le terrain, parcourt une énorme distance dans un temps donné.

Playmaker défensif d’élite, redoutable sur ligne de passe.

Capable d’apporter de bonnes aides défensives.

Très jeune + instincts + qualités physiques et athlétiques = énorme potentiel.

Défauts/Interrogations :