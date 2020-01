Les Sixers intéressés par Bogdan Bogdanovic ?

Selon l’insider des Sixers Jon Johnson, l’équipe se concentrerait actuellement sur deux joueurs en vue de la trade deadline : Bogdan Bogdanovic (Sacramento Kings) et Robert Covington (Minnesota Timberwolves).

Elle se serait par ailleurs montrée ferme vis-à-vis des joueurs disponibles et non disponibles en échange. Plus tôt en janvier, on annonçait que les Kings ne devraient pas transférer Bogdanovic « à moins d’une offre folle ».

En octobre, les Kings avaient proposé au 4ème meilleur des Kings un peu plus de 51 millions sur 4 ans (le maximum sur le moment). Bogdanovic avait fait part de son envie de rester dans la capitale californienne, mais il devrait tester le marché.

Per NBA source, Sixers are currently focusing on Bogdan Bogdanovic, & Robert Covington as potential deadline acquisitions.

Source says Sixers have been firm on who/what is, and isn’t not available in return.

— Jon Johnson (@jonjohnsonwip) January 22, 2020