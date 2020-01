Atlanta sort un gros comeback et se paie l’équipe C des Clippers

Fin de série pour les Clippers, qui se déplaçaient à Atlanta sans Paul George et Kawhi Leonard. Ils s’inclinent 102-95, alors même qu’Atlanta était privé de Trae Young. C’est seulement la 1ème victoire de la saison pour les Hawks alors que les Clippers affichent désormais 31 succès et 14 revers.

John Collins est l’homme du match avec un énorme double-double : 33 points à 12/22, 16 rebonds et 3 interceptions, bien aidé par Brandon Goodwin en sortie de banc. Il signe 19 points à 6/14, tout en dernier acte. Les Hawks shootent à un horrible 35.3% mais captent 23 rebonds offensifs alors qu’en face les Clippers rentrent 42.3% de leurs tirs mais à 4/21 de loin et ratent pas moins de 14 lancers. Montrez Harrell est le meilleur scoreur des siens avec 30 points à 12/23 et 7 rebonds mais Lou Williams n’a pas pesé comme attendu avec 18 points à 6/19 dont 0/7 à 3-pts, 6 rebonds et 7 passes.

Les Clippers avaient pourtant entamé idéalement la rencontre puisque si Atlanta a mené 11-4, les locaux ont connu une incroyable disette de plus de 7 minutes sans le moindre panier avec un seul lancer. Résultat les Clippers ont passé un 26-1 pour virer en tête 32-16 après 12 minutes. Les Clippers ont alors commencé à gérer tranquillement cette avance et à la pause ils menaient logiquement 60-41. On pensait qu’ils se dirigeaient vers une victoire facile mais Atlanta s’est accroché puisque les Californiens ont été en énorme difficulté en attaque dans le 3ème avec 15 points inscrits. Résultat, sous l’impulsion de Huerter et Collins, les locaux ont relancé la rencontre en revenant à 6 points à l’entame des 12 minutes. Le show Goodwin a alors démarré puisque le meneur de jeu a planté ses 19 points en dernier quart pour renverser des Clippers en grande difficulté en attaque. Atlanta a passé un terrible 24-8 pour passer devant et aller chercher la victoire, laissant les hommes de Doc Rivers KO.