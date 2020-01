Le Jazz détruit Golden State et prend la 2ème place à l’Ouest ! Rudy Gobert et Donovan Mitchell en balade

Trois victoires de suite et 13 en 14 matchs pour le Jazz, vainqueur 129-96 des Warriors à San Francisco mercredi soir ! Rudy Gobert (22 points à 10/13, 15 rebonds, 2 passes et 3 contres) et Donovan Mitchell (23 points à 8/13, 4 rebonds et 3 passes) ont fait mal à Golden State sans pour autant devoir forcer (ils ont respectivement joué 30 et 22 minutes).

Le Français a capté 6 rebonds dans le 1er quart-temps, durant lequel son équipe a shooté à 61.9% et terminé devant 31-17. Joe Ingles (11 points à 4/7) a lui distribué 8 des 31 passes décisives de l’équipe dans la période. Avec un bilan de 31-13, Utah se classe aujourd’hui 2ème de la conférence Ouest devant les Clippers. Bojan Bogdanovic a signé 18 points à 6/14, 4 rebonds, 3 passes.

Côté Warriors (39.8% aux tirs contre 53.8%, 37 rebonds contre 56, 6/23 à 3-points contre 17/40), D’Angelo Russell a eu un peu de mal à se mettre en route mais a terminé à 26 points dans la 11ème défaite en 12 matchs des siens. Marquese Chriss et Tony Bradley ont été éjectés à 21.9 secondes de la fin après une embrouille.