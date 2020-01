- in Dallas Mavericks

By Mathieu D

Danilo Gallinari dans le viseur des Mavericks et des Sixers ?

Pour l’instant, très peu d’échanges ont eu lieu malgré que l’on s’approche à grand pas de la trade deadline. Mais si les équipes sont calmes, ça ne les empêche pas pour autant de prospecter.

Selon The Ringer, qui citent les habituelles « leagues sources » , Danilo Gallinari intéresserait Dallas et Philadelphie en vue de se renforcer pour la fin de saison et les playoffs qui se profilent pour ces deux équipes.

L’ailier du Thunder tourne cette saison à 19 points et 6 rebonds par match, à plus de 40% à 3 points et serait donc une recrue de choix pour ces deux franchises.

La question est désormais de savoir si Oklahoma City voudra laisser partir l’ailier italien, free agent cet été. Alors que la perte de Russell Westbrook et Paul George laissait présager une saison de transition, le Thunder pointe à une étonnante 7e place de la Conférence Ouest.

L’autre problème qui pourrait se poser pour les équipes intéressées réside dans le montant de son contrat qui s’élève à plus de 22 millions de dollars cette année. En effet, hormis les équipes en reconstruction, très peu de franchises ont le salary cap nécessaire pour accueillir l’ancien Clipper. Si une équipe décide de le transférer, elle disposera tout de même de ses Bird rights pour lui faire une proposition plus lucrative.

Même si Gallinari n’a jamais été all-star, il joue cette année à un niveau qui s’en approche et son ajout dans le roster d’une équipe en course pour les playoffs serait évidemment un gros plus.