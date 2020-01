Et de 5 pour Toronto, autoritaire dans le dernier quart ! Philadelphie perd encore un titulaire

La chance n’était pas du côté des 76ers cette nuit : ces derniers, déjà sans Joel Embiid (opéré d’une déchirure d’un ligament du pouce) depuis 8 matchs, l’équipe a perdu Josh Richardson, touché à l’ischio-jambier en tentant de voler un ballon après 4 minutes de jeu dans le 1er quart-temps. Toronto a parfaitement su exploiter les faiblesses provoquées par ces absences et porté par les 18 points et 15 rebonds de Pascal Siakam et les 22 points de Fred VanVleet, s’est imposé 107-95.

Une 5ème victoire d’affilée pour les champions en titre, qui ont vu leurs adversaires shooter à 7/14 de loin dans le 1er quart-temps avant d’enchaîner avec un 11/32 sur le reste du match. Après avoir enregistré 14 paniers réussis dans les 12 premières minutes, Philadelphie, mené par les 22 points de Tobias Harris et les 17 points à 5/7, 10 rebonds et 8 passes de Ben Simmons (limité à 2 points et 1 rebond dans le 4ème quart-temps), n’en a par ailleurs réussi que 18 en tout sur les trois quarts-temps suivants. Norman Powell a ajouté 18 points pour Toronto, Marc Gasol 17 points et Kyle Lowry et Serge Ibaka 16 points chacun.

Les Sixers restaient sur 4 victoires avant ce revers. Menés 93-90 après un dunk de Simmons à 4’26 de la fin, les Sixers ont encaissé un 10-0 fatal sur les 3 minute suivantes, avec 5 shoots d’affilée ratés.