Kobe Bryant sur LeBron James : « Ce serait puéril de ne pas être heureux pour lui »

C’est une simple question de temps avant que LeBron James ne dépasse Kobe Bryant dans le classement des meilleurs scoreurs all-time et qu’il monte sur le podium derrière Kareem Abdul – Jabbar et Karl Malone. En effet, il ne manque que 45 points au numéro 23 des Lakers pour dépasser le Black Mamba et ses 33 643 points en carrière.

Interrogé par USA Today, Kobe Bryant, ne semble pas frustré par cette situation.

« Je ne sais pas si les gens veulent ça ou s’ils préfèrent que les records ne soient pas battus. Vous devriez être heureux que des personnes qui viennent après vous puissent dépasser les choses que vous avez faites. C’est un peu puéril de penser ou de se comporter d’une autre manière » déclare Bryant.

Pas l’ombre d’une quelconque jalousie donc pour l’ancienne légende de Los Angeles, qui a même apporté son soutien à LeBron James, selon les dires du principal intéressé.

« Il m’a accueilli ici à bras ouverts, réagit James. Avoir le soutien de l’un des plus grands Laker de tous les temps, c’est spécial pour moi. »

Pour Kobe, si LeBron James est toujours aussi productif à 35 ans, c’est avant tout grâce à une éthique de travail irréprochable.

« Le plus grande leçon à tirer, si vous êtes un enfant et que vous regardez ce qu’il a accompli, c’est la régularité dans son travail, déclare Bryant. Ce n’est pas « Je vais travailler pendant un été et me reposer le suivant ». Il a juste été très régulier dans la manière dont il a pris soin de son corps ».

Une exemplarité que le King essaye de transmettre au plus grand nombre.