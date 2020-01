LeBron James : « Ma salle préférée au monde en tant que visiteur »; Davis : « Il sait quand il doit scorer et quand il doit passer »

à 8/10 aux tirs et 19 points en 1ère mi-temps, les Lakers n’ont pas réussi à faire mieux qu’une égalité 48 partout à la pause au Madison Square Garden mercredi soir. Alors l’ailier a changé de stratégie : il est passé en mode playmaker.

« C’est ma salle préférée au monde en tant que visiteur. Quand on vient ici il y a cette part d’histoire, c’est la Mecque du basket. C’est tout à fait spécial de jouer ici. » LeBron James

En deuxième mi-temps, James n’a pris que 6 shoots et distribué 4 de ses 5 passes décisives du match.en a profité avec 17 de ses 28 points (7/14, 13/13 aux lancers-francs, 5 rebonds et 5 passes) sur les deux derniers quarts, dominés 52-44 (28-22 puis 24-22) par les visiteurs. James lui a terminé à 21 points à 9/16, 6 rebonds, 5 passes et 5 interceptions.

« Il sait quand il doit scorer et quand il doit passer. Il est tellement agressif, tellement dominant. Et s’ils viennent en aide, il fait le bons choix. Ensuite c’est notre job de mettre nos shoots pour lui. » Anthony Davis « J’étais plus un facilitateur en seconde mi-temps. J’ai essayé de mettre AD en rythme. Il avait l’air un peu hors rythme en première mi-temps. Donc je voulais mettre l’accent là-dessus dans le 3ème et le 4ème quart-temps. » LeBron James « Bravo à nos gars, je crois qu’ils (les Knicks) ont shooté à 34% (34.8, dont 29.2% dans le 3ème quart, ndlr) en seconde mi-temps ou quelque chose comme ça. LeBron en particulier, non seulement il a volé 5 ballons mais il a dévié des ballons, gêné des tirs… Le ballon du match de ce côté du terrain est pour lui. » Frank Vogel

Résultat, une victoire 100-92 et un bilan actualisé à 35-9 avant une rencontre à Brooklyn jeudi et une fin de road trip samedi à Philadelphie. Pour son 2ème match depuis son retour d’une absence de 5 matchs, Davis a joué 30 minutes, soit 7 de plus que contre Boston au match précédent.