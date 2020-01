Les Lakers font le taf à New York, Anthony Davis en forme, LeBron James se rapproche de Kobe Bryant

Après la déconvenue (-32) à Boston, les Lakers se sont repris en dominant les Knicks 100-92 cette nuit. Ils ont pour ça pu compter sur leur duo habituel LeBron James – Anthony Davis. Le premier a signé 19 de ses 21 points en 1ère mi-temps, histoire de se rapprocher de la 3ème place de Kobe Bryant au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire (il n’est plus qu’à 44 points de ses 33 599 points), le second a terminé meilleur scoreur de la rencontre avec 28 points à 7/14, 5 rebonds et 5 passes.

James n’a pris que 6 shoots en seconde mi-temps, Davis a lui marqué 17 points après la pause dont 8 dans les dernières 3’45 de la rencontre. Il a joué 30 minutes, soit 7 de plus que contre les Celtics. Marcus Morris a mené les Knicks (battus de 30 points au Staples Center il y a 2 semaines) avec 20 points, devant Damyean Dotson et ses 17 points. Les deux équipes à égalité 48 partout après 2 quarts-temps (28-25 Lakers dans le 1er puis 23-20 Knicks dans le 2ème), les Lakers ont passé la seconde à la reprise avec un 28-22. Devant de 6 points à la fin de la période, ils ont démarré le dernier quart avec un dunk Dwight Howard, un 3-points de Rajon Rondo et un panier de Kyle Kuzma pour creuser un peu plus l’écart (83-70). New York est revenu à 6 points en fin de match mais les Lakers ont tenu le coup jusqu’au bout malgré 2 paniers seulement (2 de Davis) dans les 4 dernières minutes.