Zion Williamson envoie du rêve avec une série dingue pour sa 1ère mais reste bridé, San Antonio repart avec la victoire !

- in New Orleans Pelicans

On s’attendait à des dunks, on a eu des 3-points ! Une hype énorme entoure Zion Williamson et cette nuit pour ses débuts NBA, le rookie a prouvé qu’elle était justifiée ! Discret pendant 3 quarts-temps (5 points à 2/3 aux tirs) et très protégé au niveau du temps de jeu (il a eu le droit à 18 minutes de jeu en tout), le n°1 de la dernière draft a terminé à 22 points à 8/11 dont 4/4 à 3-points, 7 rebonds et 3 passes. Son équipe menée de jusqu’à 15 points, il a signé une série folle de 17 points consécutifs (6/8) dans le 4ème quart-temps pour la remettre dans le match !

Malheureusement pour lui, Alvin Gentry a été obligé de le rappeler sur le banc après ces 3 minutes et 29 secondes folles, qui ont fait de lui le co-détenteur du plus grand nombre de points inscrits dans un quart-temps pour un joueur disputant son premier match NBA. Au moment de sa sortie à 5’23 de la fin, les Spurs ne comptaient plus que 3 points d’avance, 111-108. Les Texans se sont finalement imposés 121-117, portés par LaMarcus Aldridge (32 points à 12/20, 14 rebonds), DeMar DeRozan (20 points à 8/16, 5 rebonds) ou encore Derrick White en sortie de banc (12 points à 4/9, 4 rebonds, 7 passes).

Côté Pelicans, Brandon Ingram a terminé co-meilleur marqueur de l’équipe avec 22 points mais à seulement 6/22 aux tirs et 5 autres joueurs ont signé minimum 10 points dont Lonzo Ball, 14 points à 4/8, 8 rebonds et 12 passes. Au final San Antonio n’aura perdu qu’un seul quart-temps sur la rencontre : le dernier, celui du gros coup de chaud de Williamson.