Utah passe devant les Clippers ! Steve Kerr à propos de Rudy Gobert : « Il n’a encore jamais été All-Star ? Ça me surprend »

Pas une chance, le Jazz n’a dès l’entame pas laissé une chance aux Warriors mercredi soir. Après un 31-17 infligé aux hommes de Steve Kerr dans le 1er quart-temps, l’équipe s’est envolée jusqu’à prendre 36 points d’avance avant de s’imposer 129-96. Rudy Gobert et Donovan Mitchell se sont particulièrement illustrés malgré des temps de jeu réduits avec respectivement 22 points à 10/13, 15 rebonds, 2 passes et 3 contres en 30 minutes et 23 points à 8/13, 4 rebonds et 3 passes en 22 minutes.

« C’est vraiment une chose sur laquelle on a progressé je trouve. On démarre le match avec plus d’urgence et de concentration dans notre jeu, peu importe l’adversaire. C’est ce que font les grandes équipes. » Rudy Gobert « C’est rare de nos jours de voir un pivot traditionnel comme Gobert. Et parce que les gars en face sont si petits par rapport à eux, ils peuvent sortir de grosses stats, tout particulièrement au rebond, et aller chercher des paniers faciles à l’intérieur […] Tous les ans il est dans la discussion pour le All-Star Game. Il n’a encore jamais été All-Star ? Ça me surprend. Il aura probablement une meilleure chance de l’être cette année par rapport à leur bilan, mais je n’ai pas encore étudié les chiffres. » Steve Kerr

À 53.8% aux tirs, les joueurs de Quin Snyder ont tenu leurs adversaires à 39.8%, et dominé le rebond 56 à 37 ! Autour de Gobert et Mitchell, 4 autres joueurs ont terminé à au moins 10 points, dont Bojan Bogdanovic avec 18 points à 6/14.

« Ils sont difficiles à défendre et sont sur une grosse série en ce moment. Avec Bogdanovic en plus dans l’équipe tu apportes une menace totalement différente. Entre le spacing et Rudy qui rolle, il y a de quoi s’occupe, c’est sûr. » Steve Kerr

Le Jazz (31-13), désormais 2ème de la conférence Ouest devant les Clippers (31-14) et seulement devancé par les Lakers (35-9) reste sur 18 victoires en 20 matchs, 13 en 14 rencontres, et 3 d’affilée.

« Tu commences à prendre confiance. Les gars commencent à trouver comment jouer ensemble. On a certains gars qui ont vraiment commencé à bien jouer et collectivement, il y a une synergie dans le groupe aujourd’hui. Quelles que soient les difficultés auxquelles nous avons fait face, cette équipe a bossé, ils ont bossé dur. Certaines faiblesses se transforment progressivement en forces. Il y a toujours plus à faire, mais on se concentre sur nous et on joue de la bonne façon. » Quin Snyder