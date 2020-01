[Interview] Nicolas Batum : « Un moment assez émouvant dans une carrière; Le public français le mérite »

Les Charlotte Hornets sont arrivés à Paris et hier il y a un joueur qui était particulièrement demandé par les médias, c’est Nicolas Batum ! L’ailier des Hornets est l’unique français participant au tout premier match de saison régulière NBA sur le sol français, et forcément c’est quelque chose de spécial.

Qu’est-ce que ça vous fait d’être ici ? De finalement vivre quelque chose qui est historique, le premier match de saison régulière ici à Paris

L’AccorHotels Arena complet. Une communauté de fans qui vous attend. La NBA se mondialise et c’est ici à Paris.

Un match NBA ici à Paris a marqué votre vie

Oui, c’est le tout premier match que j’ai vu, en 2003 quand les Spurs ont joué contre Memphis. J’avais 14 ans, j’étais tout en haut. 17 ans plus tard, être sur le terrain, c’est assez particulier, je me revois à 14 ans imaginant ça et c’est vrai qu’en faire partie, je me rends compte que j’ai fait un peu de chemin.

De voir tout l’engouement qu’il y a autour du championnat américain de la part des Français, ça vous surprend ?

Non pas forcement. On sait que la NBA devient de plus en plus populaire dans le monde entier. Ça dure depuis un moment, mais surtout en France, car on a beaucoup de joueurs français. Ça a commencé avec Tariq [Abdul-Wahad] et [Jérôme] Moïso à l’époque, mais c’est surtout grâce à Tony [Parker] et Boris [Diaw] qui ont vraiment popularisé le basket-ball français. Et puis il y a la génération suit derrière avec des joueurs comme Evan [Fournier], Rudy [Gobert], Sekou [Doumbouya] et Franck [Ntilikina]. On essaie vraiment de porter haut les couleurs de la France aux US et de le faire fièrement.