Les Hawks n’étaient apparemment pas prêts à lâcher grand-chose pour récupérer Andre Drummond (à part Chandler Parsons…)

By Mathieu D

C’est un secret pour personne, l’aventure entre les Pistons et Andre Drummond semble de plus en plus proche de la fin.

Alors que Detroit vient de perdre probablement Blake Griffin pour le reste de la saison et qu’Andre Drummond ne semble plus incarner le futur de la franchise, les Pistons ne seraient pas contre échanger leur pivot si la contrepartie est intéressante.

C’est The Ringer qui nous apprend qu’un deal aurait été proche avec les Hawks. En effet, les deux franchises semblaient s’être entendues sur le deal suivant :

Atlanta reçoit : Andre Drummond

Detroit reçoit : Chandler Parsons + 1er tour de draft de Brooklyn

Mais les Hawks auraient refusé de céder finalement ce pick car ils auraient eu vent des intentions de Drummond d’obtenir un contrat maximum cet été. En effet, l’actuel meilleur rebondeur de la ligue avait déclaré il y a quelques mois qu’il pensait valoir un contrat maximum.

Le deal est donc tombé à l’eau mais une chose est sure, l’avenir de Drummond ne semble plus s’écrire dans le Michigan.