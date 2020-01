Malmenés, les Bucks accélèrent au bon moment et remportent le 1er (ennuyant) NBA Paris Game

Les spectateurs présents à l’AccorHotels Arena pour le premier match de saison régulière NBA de l’histoire ne sont pas vraiment régalés. Dans un match d’un piètre niveau, les Bucks l’emportent logiquement 116-103 même s’ils n’ont pas été brillants. C’est déjà la 40ème victoire des Bucks en 46 sorties. Ils sont seulement la 7ème équipe de l’histoire à remporter 40 matchs lors de leurs 46 premiers. 5 des 6 autres ont été championnes, à l’exception des Warriors.

Giannis Antetokounmpo a fait du Giannis Antetokounmpo, dominateur, sans trop forcer (sa première mi-temps était très moyenne). Il compile 30 points à 13/19, 16 rebonds et 6 passes en 32 minutes, bien aidé par Eric Bledsoe (20 points à 7/15 et 5 passes) alors que Khris Middleton a connu un match compliqué (14 points à 5/12 et 9 rebonds mais plusieurs paniers en toute fin de match). Le banc a été à l’origine du run qui a fait plier le match entre la fin du 3ème et le début du 4ème avec notamment 16 points de George Hill et 9 de Kyle Korver. Les Bucks shootent à 50.6% et un piètre 10/36 de loin mais captent 12 rebonds offensifs. En face les Hornets ont été en difficulté tout le match au niveau de l’adresse avec 37.2% mais 14 réussites de loin. Malik Monk confirme et est le meilleur Hornet avec 31 points à 10/17 dont 3/7 à 3-pts, 5 rebonds et 5 passes. Devonte Graham signe 19 points à 6/13 dont 4/9 à 3-pts alors que Marvin Williams ajoute 18 points à 5/12 dont 4//7 à 3-pts et Terry Rozier 13 points à 5/12, 6 rebonds et 5 passes. Nico Batum passe à côté de son match avec 5 points à 1/8, 6 rebonds et 5 passes.

Les Hornets ont longtemps été aux commandes du match, tout simplement des 3 premiers quarts. Jamais les Bucks n’ont mené avant le dernier acte. Charlotte n’a toutefois jamais fait d’écart, ne comptant jamais plus de 9 points d’avance. Puis à 3’25 de la fin du 3ème ils étaient bien installés en tête 72-64 grâce à un shoot à 3-pts de Brigdes. Moment choisi par les Bucks pour mettre un gros coup d’accélérateur dans le sillage de Kyle Korver, auteur de 2 tirs à 3-pts pour permettre aux siens d’égaliser à l’issue du 3ème 78-78 avec également un dernier panier de Donte DiVincenzo. Ce 14-6 est devenu un 17-8 après un shoot de loin de Middleton, 89-80. Les Bucks ont ensuite contrôlé puisqu’à 4 minutes de la fin Bledsoe a porté le score à 104-91. Si Monk a entretenu l’espoir en ramenant les siens à 6 unités à 1’51 du buzzer, mais Middleton, et DiVicenzo ont plié l’affaire avec 8 points de suite dont 2 3-pts