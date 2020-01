Mavs et Blazers égalent un record NBA; Carmelo Anthony : « Jamais je n’aurais pensé voir autant de 3-pts dans un match »

Montés jusqu’à +25 face aux Blazers jeudi soir, les Mavericks se sont fait peur en subissant un 17-0 en seconde mi-temps mais ont tenu le coup et se sont imposés 133-125 pour ce premier match sans Dwight Powell, victime d’une rupture du tendon d’Achille au match précédent. Kristaps Porzingis, utilisé une grande partie du match au poste 5 plutôt qu’au poste 4, a signé 20 points à 6/11, 5 rebonds et 2 contres en 25 minutes de jeu. Luka Doncic lui, a terminé à 27 points, 6 rebonds et 9 passes.

« J’étais fier de la façon dont les gars se sont ajustés à notre situation. C’est une nouvelle réalité pour nous sans Dwight. Cela va demander une vraie cohésion, une vraie persévérance et une vraie compréhension de ce qui nous devons être, c’est-à-dire une équipe offensive qui est talentueuse. Défensivement, on doit faire les choses collectivement. » Rick Carlisle

« On sait qu’on va scorer, c’est plus une question d’aller chercher les stops. On a tellement d’armes différentes. L’important c’est plutôt de ne pas passer notre temps à marquer après avoir encaissé. On doit être le genre d’équipe qui prend l’adversaire à la gorge. On y arriver. On va continuer à travailler pour être une super équipe là-dessus. » Kristaps Porzingis

« Il (Powell) va beaucoup nous manquer. Mais on a un groupe de gars capables de jouer sur plusieurs postes. On est une équipe et on va rester ensemble. Gagner, c’est tout ce qui m’importe. Je trouve qu’on a fait un super match. On devait stopper Dame (47 points), ce qui est très difficile. Mais tout ce qui compte c’est qu’on ait gagné. » Luka Doncic